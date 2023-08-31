Pursaklar Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Pursaklar Belediyesi, yerli ve milli projelerin sergilendiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’teki yerini aldı.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyeleri, Cumhuriyet’in 100. yılında Etimesgut Havalimanı’na açılan TEKNOFEST Ankara Bilim Sokağı’nda yerini alarak, yapılan teknolojik çalışmalar konusunda ziyaretçileri bilgilendiriyor. Festivalde stant açarak Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde yapılan teknolojik hamlelere yönelik vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak milli teknoloji hamlesine elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojik hamle yapacak çocuklarımıza yönelik Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde 3 yıldır hizmet veriyoruz. Bilim Sokağın Girişim Atölyesi ile standımıza gelen çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından bir tanesi olan TEKNOFEST’e ve Pursaklar Belediyesi standımıza bekliyoruz’’ dedi.

Standı ziyarete gelen vatandaşlar, Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerince üretilen geleceğe damga vuracak olan projeler hakkında bilgiler alırken, farklı farklı etkinliklere katılarak, yeteneklerini ve becerilerini sergileme imkanı buluyor. Pursaklar Belediyesi ayrıca paydaşlar bölümünde Ankara kültürünün yansıtıldığı Endemik Vadisi’nde bulunan endemik bitkileri, endemik hayvanları (Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, Ankara güvercini) sergiliyor.