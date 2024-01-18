Pursaklar Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak öğrencileri, eğlence dolu etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonunda tiyatro oyunları, mühendisler ve ahşap boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra, yaramaz kukla fiko, şakacı aslan, hayret eden köpek ponkit, renkler dünyası, bubble, sihirbaz, balon, bilim şovları ile Hacivat ve Karagöz oyunu düzenlenecek.

“Dolu bir sömestr tatil programı hazırladık”

Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli dolu etkinlik programları hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar’ın çocukları çok şanslı. Tabi ki velilerimiz de çok mutlu. Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızın yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla dolu dolu bir sömestr tatil programı hazırladık. Çünkü çocukların güldüğü bir yerde ilçemizin de daha mutlu olacağına inanıyoruz. Etkinlik dolu günleri kaçırmamak adına lütfen programları not alın’’ diye konuştu.

Tüm söz koşunu etkinlikler Pursaklar Yaşam Merkezi, Saray Kültür Merkezi, Altınova Mahalle Konağı, Sirkeli Mahalle Konağı ve Karşıyaka Mahalle Konağında gerçekleştirilecek.