Pursaklar Belediyesi yolları yeniliyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, ulaşımda kaliteyi artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek adına güneşli kış aylarını fırsata çevirerek asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için 5 yılda 807 sokakta yol yenileme çalışması yapan Pursaklar Belediyesi, sıcak geçen kış aylarını fırsata çevirerek ilçe sokaklarını, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Pursaklar’da yolların kalitesini yükselterek, sokakları modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Yollar hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaç görülen sokaklarımızda asfalt serimi ve kilitli parke taşı çalışmaları yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede tamamlanan yollar, mahalle sakinlerimize büyük rahatlık sağlıyor. İhtiyaç önceliğine göre sokaklarımızı modern görünümlerine kavuşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.