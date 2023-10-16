Pursaklar Belediyesinden bebeklere hoş geldin hediyesi

Pursaklar Belediyesi, 4,5 yılda ilçede dünyaya gelen 5 bin 413 bebeği, “Hoş Geldin Küçük Hemşehrim” hediyeleriyle karşıladı.

İlçedeki ailelerin yeni doğan bebeklerine ilk hediyelerini veren Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Ertuğrul Çetin göreve başladığı günden bu yana 4 yılda 5 bin 413 bebeğe, "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" hediyesi verdi.

"Yeni dünyaya gelen bebeklerin ilk hediyelerini ailelerine teslim ediyoruz"

Evlât sahibi olan ailelerin kapılarını çalarak ilk hediyelerini verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hoş geldin Küçük Hemşehrim kampanyamız ile ilce nüfus müdürlüğüne kayıt yaptıran yeni doğan bebeklerimizi tespit ederek, ilk hediyelerini ailelerine ulaştırıyoruz. Tüm yeni doğum yapan annelerimizi tebrik ediyor, kendilerine ve yavrularına sağlıklı, uzun ömürler temenni ediyorum” dedi.

İlçe halkının büyük teveccühünü kazanan Başkan Ertuğrul Çetin’in selamları ile ailelerin kapılarını çalan Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Hoş Geldin Küçük Hemşehrim kampanyası dâhilinde 2 bin 744 erkek bebeğe, 2 bin 669 kız bebeğe; battaniye, bebek takımı, zıbın, taşınabilir beşik, ana kucağı, biberon, bebek çantasından oluşan ilk hediyelerini ailelere teslim etti.