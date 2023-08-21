Pursaklar Belediyesinden ilçe girişine estetik dokunuş

Yeşil alanları arttırmaya ve vatandaşların sosyal yaşam alanlarını çeşitlendirmeye yönelik projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, şehrin vitrini olarak görülen ilçe girişini yeni görünümüne kavuşturdu.

Zamanla yıpranan ve bozulan kent dokusunu daha modern ve estetik görünüme kavuşturmak için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçenin Eskiköy girişini görsel açıdan göz alıcı hale getirdi.

‘‘Kent estetiği bizim için çok önemli’’

Pursaklar’a yeşili ve temiz havası ile yeni bir nefes katacak olan yeni park alanını ilçeye kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Vatandaşların soluklanabileceği birçok yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Pursaklar’ın Eskiköy girişi artık göz kamaştırıyor. Daha önceki yıllarda sol tarafı tamamlamıştık, bu yılda diğer tarafı yaptık. Kent estetiği bizim için çok önemli. Üst kısmının ağaçlandırmasına devam ediyoruz. Pursaklar değişiyor, güzelleşiyor’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi Eskiköy girişinde toprak kayma riskine karşı geçen günlerde Sedir, Karaçam ve Ihlamur ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirirken, alanın ön kısmında vatandaşların huzurla vakit geçirip nefes alabilecekleri yeni park alanının yapım çalışmalarını da tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sundu.