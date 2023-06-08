Pursaklar Belediyesinden işsiz vatandaşlar için istihdam çalışması

ANKARA (İHA) – Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak adına işveren ve işçileri bir araya getiriyor.

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak için İstihdam Şefliği aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Bu çerçevede belediye tarafından 100 personel alımı yapacak olan bir işletme için, CV bırakan 257 kişiyle iletişime geçti. 72 kişi iş buluşmasına katılım sağladı. Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İstihdam Şefliği aracılığıyla, işveren ile işçileri buluşturmak amacıyla yaptığı açıklamada bir tane bile vatandaşın işsiz kalmasının önüne geçmek adına sürekli esnafla iletişim halinde olduklarını belirterek, ‘‘Belediyemize iş başvurusu yapan hemşerilerimizin verilerini tek tek alıyor, yeteneklerine göre gruplandırarak işverenlerle buluşturuyoruz. İşsiz gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza doğru noktalarda iş imkânı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Firmalarla iletişime geçerek iş buluşmaları düzenliyoruz. Sosyal medya hesabımız üzerinden de genel duyurular yapıyoruz. Mesleği olan veya olmayan ilçe halkımıza güzel iş imkânları sunmaya ve esnaflarımızla hep iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz’’ dedi.