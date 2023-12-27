Pursaklar Belediyesinden istihdama destek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek son 9 ayda 33 iş buluşması düzenleyen Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, 5 sene içerisinde toplam 52 iş arayan ve işveren buluşması organize etti.

Göreve geldiği günden bu yana iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliğini faaliyete geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yıl içerisinde ilçe halkına farklı iş kollarında, yeni iş imkanları sundu.

2023 yılında 9 ayda 33 iş buluşması gerçekleştirerek istihdama önemli bir katkı yapan Pursaklar Belediyesi, işçi ve işveren buluşması ile iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak, işverenlerin işçi bulmasını kolaylaştırma adına 5 yılda 52 iş buluşması düzenledi.

Yetkililerden yapılan açıklamada 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla fabrikalar, büyük ölçekli firmalar ve diğer işveren kuruluşlar, verebilecekleri sosyal haklar, ikramiyeler ve fazla mesai ücretlerinin güncellenmesinin ardından işçi-işveren buluşmalarının tüm hızıyla devam edeceği bildirildi.

İlçedeki istihdamın arttırılması, istihdam çeşitliliğinin vatandaşlara imkân olarak sunulması için İşçi Buluşmaları düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iş arayan-işveren buluşmalarımızla, iş arayanlarla işverenleri buluşturduk. Hemşerilerimizin evine ekmek götürmesine aracılık etmek bizim en büyük mutluluğumuz ve motivasyonumuz. İşverenlerin de eleman açığını doğru adaylarla ve çok daha hızlı kapatmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.