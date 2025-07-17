Pursaklar Belediyesinden yaz spor okullarına forma desteği

Pursaklar Belediyesi’nce yaz spor okullarına katılan öğrencilere ücretsiz forma dağıtıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara’da Pursaklar Belediyesi öncülüğünde yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere forma dağıtımı gerçekleştirildi. Azmi Ertuğrul İlkokulu’ndaki etkinliğe Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrenciler ve aileleri katıldı. Formalarını alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, etkinlik boyunca kameralara renkli görüntüler yansıdı.

"Çocuklarımız yarının olimpiyat şampiyonu olacak"

Genç yeteneklerin keşfedilmesinin öneminden bahseden Başkan Çetin, "Her çocuğumuzun mutlaka bir şeye yeteneği vardır. Bu sporla ilgili olabilir, sanatın herhangi bir dalı, eğitimle ilgili, fen bilimleri, teknolojiyle ilgili olabilir. Biz bu arayış içinde olan bir belediyeyiz. O anlamda gerek sporun gerek diğer faaliyetlerin halka inmesini ve genç yeteneklerin tespit edilmesi için çalışıyoruz. Bugün de bir okulumuzun bahçesindeyiz. Çocuklarımızın misafiri olduk. Bu gördüğümüz çocuklar, inşallah yarının olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları olacak. Buna inancım tam" ifadelerinde bulundu.