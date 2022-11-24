Pursaklar Belediyesinin 'Adım Adım 2023' uygulamasına ilk ödül Sağlık Bakanlığından

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla faaliyete geçirdiği “Adım Adım 2023” uygulaması ile Sağlık Bakanlığından ödül aldı.

Her gün düzenli olarak yürümenin insan sağlığının geleceği bakımından önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Pursaklar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanarak hizmete sunulan "Adım Adım 2023" uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından takdir gördü.

Hareketli ve sağlıklı yaşamı teşvik etme amacıyla " Adım Adım 2023" uygulamasını hayata geçirdikleri için Pursaklar Belediyesini ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mehmet Burak Öztop ve Daire Başkanı Mustafa Örnek, Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e plaket takdim etti.

"Adım Adım 2023" uygulamamız Sağlık Bakanlığımızda büyük takdir gördü"

Adım Adım 2023 uygulamasının kısa süre içerisinde ülke genelinde büyük ilgi ve takdir gördüğünü belirten Başkan Çetin, "Adım Adım 2023" projemiz; Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından takdir edildi. Plaket takdim etmek için gelen kıymetli Genel Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop ve Daire Başkanımız Mustafa Örnek’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sağlıklı yarınlar hedefi ile hareket ederek, "Adım Adım 2023" uygulamasındaki adımsayar ile günlük en az 10 bin adım atmaları neticesinde dereceye girenlere özel yeni sürprizler, yeni ödüller hazırlayarak hemşehrilerimize adım attırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.