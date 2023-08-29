Pursaklar Belediyesinin kamp ateşi Samsun Ladik'te yandı

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından, Samsun Ladik Gençlik Kampı’na gönderilen 15-20 yaş arası gençler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zaman geçirdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından, genç nesillerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerde bulunabilmeleri için 15-20 yaş arası erkekleri gönderdiği Samsun Ladik Gençlik Kampında gençler, üç gün boyunca eğlence dolu günler geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pursaklar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen gençlik kampı organizasyonunda katılan 90 genç, bin 200 rakımlı alandaki kamp alanına yerleşirken, tekne gezintisi, Bandırma Vapuru ziyareti ve birbirinden farklı sportif aktivitelerle üç gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

Genç kampçıların üç gün boyunca gönüllerince eğlenme fırsatı bulduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Samsun Ladik Gençlik Kampı’na gönderdiğimiz genç kardeşlerimiz üç gün boyunca doğa gezileri, tekne turları ve çeşitli aktivitelerle bol bol eğlenme fırsatı buldu. Arkadaşlarımız hem dinlendi hem de kamp ateşi yakıp, şarkılar söyleyip, yeni arkadaşlıklar edindiler. İlerleyen günlerde de gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz, takipte kalın’’ dedi.