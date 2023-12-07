Pursaklar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kültür gezisinde

Pursaklar Belediyesinin ’15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde vatandaşlara düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kültür gezileri hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Görmeyen Kalmasın projesi kapsamında gezi turlarına devam ediyor. Proje kapsamında Pursaklar’da yaşayan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni geziyor.

‘‘Hemşehrilerimizin ülkemizin sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla geziler düzenlemeye devam ediyoruz’’

Hangi yaştan olursa olsun vatandaşları kültürel gezilere yolladıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin ülkemizin sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli il ve ilçelerimize geziler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu geziler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın projesi ile ilçe sakinlerimizi Milletin Evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz. İlerleyen günlerde de farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile ücretsiz olarak düzenlenen gezide Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi kursiyerleri rehber eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezerek detaylı bilgiler aldı.