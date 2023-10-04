Pursaklar'da 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi’nde 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklarla beraber “Hayvanları Koruma Günü” etkinliği düzenledi.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, hayvanların da yaşamın bir parçası olduğu hatırlatılmak amacıyla çocuklar tarafından hazırlanan kuş evleri ve kedi evleri sergilendi. Veteriner hekim İsa Demir, çocuklara “Sahipsiz yaralı hayvanla karşılaşma durumunda yapılması gerekenler” konulu seminer verdi. Etkinlikte aileler ile buluşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, söz konusu tesisin nesli tükenmekte olan hayvanların çoğalması için inşa edildiğini söyledi. Çetin, tesiste modern bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin de olduğunu dile getirdi.

Kreş öğrencileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Onların hepsi güzel yuvalar yaptı kediler, köpekler ve kuşlar için. Hepsi bir el emeği ve onlarla da burada buluştuk. Bir yandan hekimlerimiz hayvanlarla ilgili bilgiler veriyor. Diğer taraftan çocuklarımız hayvanları besleme, onlara dokunma gibi duyularla bu imkana ulaşmış oluyor” dedi.