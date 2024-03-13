Pursaklar'da 'İstiklal' tiyatro oyunu vatandaşlarla buluştu

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümünde ‘İstiklal’ tiyatro oyunu vatandaşlarla buluştu.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü nedeni ile Pursaklar Yaşam Merkezi (PYM) Tiyatro Atölyesinde eğitim gören oyuncular tarafından “İstiklal” oyunu vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar, oyunu büyük bir ilgi ile takip ederken gösteri sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

Büyük bir heyecan ile oyunu izlediğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Oyuncularımız, atölyemizde aldıkları eğitim ve ortaya koydukları oyunculukla, bizlere büyük bir gurur yaşattılar. İnşallah oyuncularımız daha iyi yerlere gelecek. Bu vesileyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 103.yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum’’ dedi.