Pursaklar'da 'Siyahlı Kadın' tiyatro oyunu kapalı gişe oynandı

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi görmeye devam eden Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde ‘‘Siyahlı Kadın’’ tiyatro oyunu kapalı gişe oynandı.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, 679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve her tiyatro gösterisinde tıka basa dolan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen ‘‘Siyahlı Kadın’’ kapalı gişe oynadı.

Pursaklar’ın sanatın ve kültürün merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı konuşmada, ‘‘Ankara’nın en büyük devlet tiyatroları sahnesine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Açıldığı günden bu yana tiyatro salonumuz ilçemizde hak ettiği değeri görmeye devam ederek tiyatro oyunlarının kapalı gişe oynanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen günlerde de sonat dolu günler ilçemizde hız kesmeden devam edecek’’ dedi.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde yerini alan tiyatro severler, korku ve gerilim unsurları içer ‘‘Siyahlı Kadın’’ tiyatro oyununu salonu tıka başa dolduran vatandaşlar tarafından tam not aldı.