Pursaklar'da 'Yerli Malı Haftası' kutlandı

Ankara’nın Pursaklar Belediyesince hayata kazandırılan Nezaket Okullarında ’Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında minik öğrencilere yerli malının önemi detaylıca anlatılarak paylaşma ve dayanışma duygusunu aşılamak amacıyla ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ etkinliği düzenlendi.

Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulunda yiyeceklerin ve içeceklerin hazırlandığı etkinliğe katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını anımsatan koreografiler eşliğinde çocukların hazırlamış olduğu ve halk oyunları başta olmak üzere çeşitli etkinlikleri izledi.

‘‘Çocuklarımızın yerli malını öğrenmesi için bu etkinlikler çok önemli’’

Bir yandan öğrencileri yerli tüketime teşvik ederken, diğer yandan da israfı önleyip bilinçli tüketimi öğrencilere aşılamayı hedeflediklerini belirten Çetin, ‘‘Nezaket Okullarında Yerli Malı Haftası’nda öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin aktarıyoruz. Çocuklarımızın yerli malını öğrenmesi için bu etkinlikler çok önemli. Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlara daha emin adımlarla ilerleme fırsatına sahip olacağız’’ diye konuştu.