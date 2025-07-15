Pursaklar'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Meydanı’ndaki anıt önünde düzenlenen anma programına katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

"15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına ve iradesine sahip çıkarak büyük bir destan yazdı"

Anma töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına ve iradesine sahip çıkarak büyük bir destan yazdı. Bugün burada, onların aziz hatıraları önünde bir kez daha söz veriyoruz: Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin ve protokol, programa katılan vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.