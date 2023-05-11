Pursaklar'da 2.Geleneksel Ata Tohumu sebze fidesi dağıtımı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları yerli tohuma teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi’de 2.Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtımı yaptı.

Yerli ve milli organik ürünlerin, üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından vatandaşları ata tohumlarına teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi’de 2.Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

‘‘Pursaklar olarak yerli ve milli olan Ata Tohumu projemizin haklı gururunu yaşıyoruz’’

Yerli ve milli tohumların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çiftçileri ve ilçe halkını ücretsiz dağıtımını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar olarak yerli ve milli olan Ata Tohumu projemizin haklı gururunu yaşıyoruz. Geleneksel 2.Sebze Fidesi dağıtımımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumlarımızı çoğaltarak, gelecek nesillerimize ulaştırmayı amaç edindik. Ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz sebze fidelerini hemşehrilerimize de dağıtarak, yaygınlaşmasını sağlıyor, yerli üretime katkıda bulunuyoruz. Tohumu toprağa serpen her hanemize, bolluk ve bereket diliyorum’’ dedi.

Bağına, bahçesine ekmek üzere yerli ve milli ata tohumu sebze fidelerini almak üzere akın akın Endemik Vadi’ye gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.