Pursaklar'da 4'üncü Çocuk Şenliği devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği’nde ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında gün boyu çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

7’den 70’e her kesime hitap eden etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturan Pursaklar Belediyesi, çocuklar için her detayın titizlikle düşünüldüğü 4’üncü Çocuk Şenliği ile eğlenceyi mahallelere taşımaya devam ediyor.

"4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliğimiz ile birlikte miniklerimizin eğlence dolu günleri başladı"

Etkinlik alanındaki çocuklarla yakından ilgilendiğini anlatan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliğimiz ile birlikte miniklerimizin eğlence dolu günleri başladı. Onların kahkahaları, koşuşturmaları, heyecanları bu alanı adeta bir bayrama çevirdi. Sadece bu güzel manzara bile bizlere tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Burada sadece eğlence yok. Aynı zamanda paylaşmak, birlikte olmak, kaynaşmak ve mahalle kültürümüzü yaşatmak var. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve heyecan bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik alanındaki oyun istasyonlarını tek tek gezen Başkan Çetin, miniklerle sohbet edip, oyunlarına eşlik ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saray Mahallesi Selçuklu Meydanı’nda başlayan, çocukların büyük ilgi gösterdiği Çocuk Şenlikleri her mahalleye ayrı ayrı kurularak miniklere misafir olacak. Her gün 16.00 ile 21.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinlikler, mahalle sakinlerine hizmet verecek.