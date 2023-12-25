Pursaklar'da 4,5 yılda 4. modern kapalı pazar alanı açılışa hazırlanıyor

Ankara Pursaklar’a, 4,5 yılda 4 yeni pazar alanı kazandıran, mevcut pazar alanlarını kapalı hale getirerek, modern bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, Çarşamba Pazar Alanını yeni yerinde hizmete açıyor.

Mevcut pazar alanlarını da sıfırdan yenileyerek büyük bir dönüşüme imza atan Pursaklar Belediyesi, Fatih Mahallesi Yavuz Bulvarı üzerinde bulunan mevcut pazar alanının günümüz şartlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşların temiz, hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için yeni Kapalı Çarşamba Pazar alanını yeni yerinde hizmete açmaya hazırlanıyor.

Yapım çalışmaları tamamlanan ve Çarşamba günü hizmete açılacak olan Fatih Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki yeni Kapalı Pazar Alanına giden Başkan Ertuğrul Çetin, yapılan son düzenlemeleri yakından takip etti.

‘‘Çarşamba Kapalı Pazar Alanımız tamamlanmak üzere’’

Vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına her gün yeni bir projemizi hizmete kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çarşamba Kapalı Pazar Alanımız tamamlanmak üzere. Yeni pazar alanı ile hemşehrilerimiz, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek, rahatça alışveriş yapma imkânına kavuşacak. İlçe halkımıza fayda sağlayan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek’’ dedi.