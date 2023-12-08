Pursaklar'da 50 yaş üstü erkekler için kültür gezileri

Yaz ayları boyunca Ev hanımlarını kültür gezilerine ve genç erkek ve kızları Gençlik Kamplarına yollayan Pursaklar Belediyesi, Şeb-i Arus’un yıldönümünde 50 yaş üstü erkekleri, Konya’ya yolcu ediyor.

7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabilmeleri için organizasyonlar düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Kültür Gezileri kapsamında ev hanımlarını, kadınları, kursiyerleri ve gençleri çeşitli gezilere yollarken 50 yaş üstü erkekleri Konya’ya yolcu ediyor.

Vuslat Yıldönümü nedeniyle Pursaklar Belediyesi 1 hafta boyunca 50 yaş üzere erkekleri Konya’ya yolcu ederken, vatandaşları gidiş ve dönüşlerinde Başkan Ertuğrul Çetin karşılıyor.

‘‘Konya gezisinden dönen 50 yaş üstü ağabeylerimizin neşelerine ve enerjilerine Maşallah diyoruz’’

Pursaklar’da 7’den 70’e her vatandaşın ilgi alanına yönelik hazırlanan gezi turlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Konya gezisinden dönen 50 yaş üstü ağabeylerimizin neşelerine ve enerjilerine Maşallah diyoruz. Yüzünüzü güldürebildik, memnun edebildiysek ne mutlu bize. Şeb-i Arus’un yıl dönümünde büyüklerimizi Konya’ya uğurlarken, gezi dönüşlerinde de yaşadıkları deneyimleri dinliyoruz. Kültür ve sanatın kalbi Pursaklar’da atmaya devam edecek. Gezilerimize katılan, yoğun ilgi gösteren ağabeylerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.