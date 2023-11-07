Pursaklar'da Alev Alatlı Hanım Evi kadın kursiyerleri ağırlıyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesince hizmete kazandırılan Alev Alatlı Hanım Evinde kadınlar, iğne oyası ve takı tasarımı gibi birçok eğitim görüyor.

Pursaklar’da kadınlar, Alev Alatlı Hanım Evinde bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip gibi onlarca mesleki kurs eğitimi alıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise kadın kursiyerlere ziyarette bulundu. Farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet eden Çetin, kursiyerlerin el becerilerini ortaya koyduğu ürünleri tek tek yakından inceleyerek kadınlara eğitimlerinde kolaylıklar diledi.

‘‘Hünerli elleriyle yaptıkları işleri inceledik’’

Çetin, kursiyerleri kutlayarak, “Hünerli elleriyle yaptıkları işleri inceledik. Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Kadınların başarılı işler ortaya koymaları da bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Hepsinin ellerine sağlık’’ dedi.