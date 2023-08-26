Pursaklar'da Ali Kınık konseri düzenlenecek

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramını sanatçı Ali Kınık’ın katılımlarıyla kutlayacak

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 30 Ağustos Zafer Bayramını Ali Kınık’ın katılımlarıyla kutlayacak.

Zafer Bayramını büyük bir coşku ile kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Vatanın bölünmez bütünlüğü için birlik ve beraberlik içerisinde verilen mücadelenin ardından kazanılan büyük zaferin 101.yıl dönümünde hemşerilerimize güzel bir program hazırlıyoruz. Ülke topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacağımız zafer günün kutlama etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz’’ dedi.

29 Ağustos Salı günü Ali Kınık’ın katılımları ile gerçekleştirilecek olan Zafer Günü kutlamaları saat 20.30’da Pursaklar Saray Mahallesi Selçuklu Meydanında gerçekleştirilecek.