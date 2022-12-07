Pursaklar'da atık toplayıcıları kayıt altına alınıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kağıt, plastik, metal ve cam gibi ambalaj atıklarını toplayan bağımsız atık toplayıcılarını kayıt altına almaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı "Atık Toplayıcıları" konulu genelge çerçevesinde atık toplayan kişileri sisteme kaydediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu çerçevede kağıt, plastik, metal ve cam gibi ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sunan bağımsız atık toplayıcılarına kimlik kartlarını teslim etti.

Bağımsız atık toplayıcılarına sıfır atık toplayıcısı kartı vererek resmi kayıt altına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı Atık Toplayıcıları Genelgesi gereği ilçemizde ikamet eden atık toplayıcılarını kayıt altına alarak, kimlik kartlarını veriyoruz. Sıfır atık toplayıcısı kartları olan hemşehrilerimiz sadece Pursaklar ilçe sınırları içerisinde atık toplama ehliyetine sahip olurken, başka ilçelerde herhangi bir atık toplama faaliyetinde bulunamayacak. Atık toplayıcılığı faaliyeti yürütecek olan 18 yaş üzerindeki vatandaşlar Pursaklar Belediyesi’ne gelerek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurabilirler’’ dedi.