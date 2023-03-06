Pursaklar'da bilim dolu şenlik

Çocukların bilimsel düşünme, tasarım, üretim, modelleme becerilerini artırmak için Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deneyap ve Bilim Pursaklar tarafından Bilim Şenliği düzenledi.

Bilim ve teknolojiye olan ilginin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deneyap ve Bilim Pursaklar atölyelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik, Girişimcilik Haftası nedeniyle Bilim Şenliği düzenlendi.

Minik dehalar, aldıkları eğitimlerde tasarladıkları ve buluşunu yaptıkları ürünleri Bilim Şenliği etkinliğinde ortaya koyarken, şenlik alanında gerçekleştirilen etkinliklerde bilim ve teknolojiyi daha iyi deneyimleyebilmeleri sağlandı.

"Bilim Şenliği’nde çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi"

Deneyap ve Bilim Pursaklar atölyeleri ile çocukları erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen çocuklarımız Pursaklar Deneyap ve Bilim Pursaklar ile parlayacaklar. Girişimcilik Haftası vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz etkinliğe, gösterdiğiniz yoğun katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız hem eğlendi hem de öğrendi. 6-14 yaş arası öğrencilerimize ayrıcalıklı bir eğitim sunmak amacıyla bilime, teknolojiye, mühendisliğe karşı ilgilerini artırmak ve farkındalık oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.