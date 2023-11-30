Pursaklar'da çocuklar eğlenirken öğreniyor

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okullarında minik öğrenciler, tiyatro oyunları ve birbirinden farklı çeşitli etkinliklerle eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında gerçekleştirdiği etkinliklerle minik öğrencilerin hem eğlenceli anlar yaşamasına hem de eğlenerek öğrenmelerine imkan sunuyor. Nezaket Okullarının minik öğrencileri, Dora tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu Arkadaşlık ve dostluk konulu tiyatro gösterisini izleyerek eğlence dolu dakikalar geçirdi.

"Minik öğrenciler, tiyatro oyunları ve çeşitli etkinliklerle öğrenme becerilerini daha hızlı geliştirme fırsatı buluyor"

Nezaket Okullarındaki çocukların eğlenirken öğrenmeye devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın daha verimli ve eğlenerek vakit geçirebilmesi için tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, tiyatro oyunları ve çeşitli etkinliklerle öğrenme becerilerini daha hızlı geliştirme fırsatı buluyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyo-kültürel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyoruz. Öğrencilerimiz gelişimlerini en iyi noktaya getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.