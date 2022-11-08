Pursaklar'da çocuklar hayatı deneyimleyerek öğreniyor

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulu’nda bulunan minik öğrencilere, süt ve süt ürünlerinin faydalarını öğretmek amacıyla yoğurt mayalama etkinliği düzenledi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları’nda, öğrencilerin öğrenme süreçlerine verilen eğitimin yanı sıra her hafta farklı bir konseptle etkinlikler düzenliyor. Bu haftada öğrencilerin neden sonuç ilişkisini deneyimleyebilmeleri için yoğurt mayalama etkinliği gerçekleştirildi. Nezaket Okulu eğitmenleri, çocukları etkinliğin her aşamasına dahil ederek, sütün yoğurda dönüşümü ve sütün nasıl mayalandığı hakkında bilgiler verdi. Bu sayede minik öğrenciler, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan yoğurdun hangi aşamalardan geçtiğini, sütün faydalarını ve sütten elde edilebilecek ürünleri tanıdılar.

"Öğrencilerimizin konuları daha iyi kavramalarına imkan sağlıyoruz"

Çocukların hayata dair her konuda bilgi sahibi olabilmeleri için birçok konu hakkında eğitici etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Nezaket Okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizin etkinliğin her aşamasına dahil edilerek, yaşayarak öğrenme fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız süt ve süt ürünlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin içinde olduklarında daha çok mutlu hissediyorlar. Deneyerek öğrenmeleri nedeniyle de öğrencilerimizin, konuları daha iyi kavramalarına imkan sağlıyoruz" dedi.