Pursaklar'da çocuklar itfaiye istasyonuna gezi düzenledi
Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Nezaket Kreş Okulu, çocuklara yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla itfaiye istasyonuna gezi düzenledi.
Ankara’nın Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Kreş Okulu, çocuklara yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla itfaiye istasyonuna gezi düzenledi.
Pursaklar Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nda Nezaket Kreş Okulunda eğitim gören minik çocuklara özel, öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlik programı düzenledi. Nezaket Kreşi öğrencileri düzenlenen gezide, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye istasyonuna düzenlenen gezide itfaiye araçlarını, yangından korunma yöntemlerini, uygulamalı olarak öğrenirken, acil durumlar karşısında ne yapacaklarını ve hangi numarayı aramaları gerektiğiyle ilgili bilgiler alıp, keyifli dolu dakikalar geçirdi.
Öte yandan, arama-kurtarma eğitiminde ise minikler, depremden kurtulma yöntemlerini, kurtarma çalışmalarını, itfaiye araç ve gereçlerinin neler olduğuna dair detaylı bilgiler aldı.
İtfaiye İstasyonundaki araçlara binerek içerisindeki malzemeleri de meraklı gözlerle inceleyen minik misafirler, ziyaretin adından itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.