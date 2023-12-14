Pursaklar'da çocuklar sanatla iç içe

Kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu Devlet Tiyatroları Ankara Pursaklar Sahnesi’ni dolduran çocuklar, Pursaklar’da sanatla yoğrulmaya devam ediyor.

Çocukların daha kültürlü ve bilinçli yetişmesi için birbirinden önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu ilçedeki tüm çocukları tiyatro gösterileri ile buluşturuyor.

Tiyatro’nun çok önemli bir sanat dalı olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımıza, sanatı sevdirmek hem de hayata ve geleceğe dair mesajlar aktarmak açısından birçok farklı tiyatro gösterisi düzenliyoruz. Tiyatroyu ve sanatı çocuklarımıza aşılayarak, daha bilinçli ve sanat kültürü ile yoğrulmuş nesiller yetişmesini amaçlıyoruz. Çeşitli tiyatro gösterileri ile bütün çocuklarımızın tiyatronun keyfine varmalarını istiyoruz. Kültür ve sanatla iç içe bir nesil yetişmek için ilerleyen günlerde de programlarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde gerçekleştirilen Pinokyo tiyatro oyununda salonu dolduran çocuklar, Çetin’le birlikte eğlence dolu anlar yaşadılar.