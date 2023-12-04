Pursaklar'da çocukların tercihi ''Oyuncakistan''

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan çeşit çeşit oyun gruplarının bulunduğu Oyuncakistan, çocuklar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından günümüz şartlarına uygun olarak yapılan, dinlenme alanları ve oyun alanları ile çocukların keyif dolu vakit geçirebilecekleri çeşit çeşit oyun gruplarının bulunduğu parklara vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, güneşli ve sıcak günlerin yaşandığı Aralık ayında birbirinde farklı oyun gruplarının bulunduğu Oyuncakistan’a gelen çocuklar ve aileleri ile tek tek selamlaşıp sohbet etti.

‘‘Aralık ayında Güneşin tadını çıkaran, çocuklarımıza ve ailelere merhaba demeden geçmiyoruz’’

Oyuncakistan Parkı’nda ve çevresinde çocukların ve ailelerin her anın tadını çıkardığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Aralık ayında Güneşin tadını çıkaran, çocuklarımıza ve ailelere merhaba demeden geçmiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hoş zaman geçirmeleri aynı zamanda enerjilerini güzel mekânlarda geçirmeleri için parklara büyük önem veriyoruz. Her bir hemşehrimizin ihtiyacına uygun sosyal alanlar inşa etmeye ve vakitlerini dolu dolu geçirmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’’ dedi.