Pursaklar'da Cumhuriyetin gülen yüzlerinden coşku dolu kutlama

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları’nda minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cumhuriyet konulu şiirler okunurken, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle 100. yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyetin 100. yılında minik öğrencilerin coşku dolu bir gün geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanla bir kez daha gururlandık ve umutlandık. Çocuklarımızın 100. yıl coşkusu, heyecanı ve sevinci görülmeye değer. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Bu gurur dolu günü coşku ile kutlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Geleceğimiz teminat altında’’ dedi.

Minik öğrenciler, cumhuriyetin 100. yıldönümüne özel kıyafetleri ve bayraklarıyla okuldaki etkinliğe katılarak, bol bol fotoğraf çektirerek coşku dolu bir gün geçirdiler.