Pursaklar'da Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pursaklar Belediyesi, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlediği organizasyonda vatandaşlar, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamalarına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesindeki 99’uncu yıl dönümü kutlamaları programı, Başkan Ertuğrul Çetin’in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmanın ardından başladı.

"Yaşadığımız tüm badireleri rağmen birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedik"

29 Ekim’in Türk milletinin onur ve gurur günü olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha kutlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yaşadığımız tüm badirelere rağmen birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedik. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize kasteden her türlü saldırılara dün olduğu gibi bugün de yarın da göğüs gereceğiz. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye’sini elbirliğiyle inşa edebilmek için hep birlikte çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için toprağa kanlarını döken şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Çetin’in konuşmasının ardından şiir dinletisi, halk oyunları, Seymen gösterileri ile programa devam edildi. Son olarak sahneye çıkan başkentin sevilen sanatçılarından Ankaralı Mahmut, salonu dolduran Pursaklar halkı ile birlikte şarkılarını seslendirerek coşkuyu zirveye taşıdı.

Büyük bir coşku içerisinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda gerçekleştirilen çekilişle de 99. yıla özel 99 çekilişle programa katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.