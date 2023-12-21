Pursaklar'da dedeler Endemik Vadi'yi gezdi

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Ankara’ya özgü kültürel değerleri koruma altına alan Pursaklar Belediyesi, Atıf Hoca Dede Torun Evi‘ni Endemik Vadi başta olmak üzere ilçe genelinde gezi turuna çıkardı.

İlçenin kalkınması, yeşil alanların sayısının günden güne artması, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere konu olan yeni mekanlar inşa eden Pursaklar Belediyesi, Ankara’nın gözdesi haline gelen Endemik Vadi’de yaz ve kış fark etmeksizin ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Dedeler ve torunlar arasındaki kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması sağlanan Pursaklar Belediyesine bağlı Atıf Hoca Dede Torun Evi’ndeki büyükler, Endemik Vadi başta olmak üzere Mahmudiye Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi, Kapalı Pazar Alanları ve Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesini gezme fırsatı buldu.

Pursaklar’da her yaşa uygun farklı sosyal ve kültürel etkinliklere aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Atıf Hoca Dede Torun Evimizdeki abilerimiz, Endemik Vadimizdeki, endemik bitkileri yakından inceleyip, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı tanıma fırsatı bulurken, Pursaklar’daki çalışma alanlarımızdan birkaçını gezdiler. Büyüklerimiz, Pursaklarımızın vizyon projelerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldular” diye konuştu.