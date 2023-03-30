Pursaklar'da depremzede çocuklar için Ramazan etkinlikleri

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ramazan etkinlikleri ve eğlence dolu programlar çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel programlar düzenlemeye devam ediyor. İlçede misafir ettiği depremzede çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların eğlence dolu dakikalar yaşadığı Pursaklar Ramazan programında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediliyor. Pursaklar Belediyesince çocuklara için Hacivat ve Karagöz, Sihirli Kum Atölyesi, Sihirbaz Şov, Bubble Şov, Minik Ressamlar Atölyesi, Survivor Parkur Alanı, Zıpzıp, Şişme Oyun Evi, çizgi film gösterisi, oyun alanları gibi gösteriler başta olmak üzere düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar, doyasıya eğlenirken Ramazan ayının tadını çıkarıyor.

‘‘Onların mutluluğu dünyalara bedel’’

Ramazan ayında düzenledikleri etkinliklerle depremzede çocukların güzel anılar biriktirmesini istediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Deprem bölgelerinden ilçemize gelen çocuklarımızla birlikteyiz. Pursaklar’da Ramazan etkinlikleriyle doyasıya eğleniyorlar. Onların mutluluğu dünyalara bedel. Çocuk gülerse dünya güler Ramazan ayı boyunca her akşam çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için Pursaklar’da Ramazan etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek’’ ifadelerini kullandı.