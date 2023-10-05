Pursaklar'da din görevlileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda Pursaklar’da görev yapan din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle vatandaşlara rehberlik etmek ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışan imam, müezzin ve din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa Başkan Ertuğrul Çetin’in yanı sıra İlçe Müftüsü Nihat Sevil, belediye başkan yardımcıları, cami dernek başkanları ve birim müdürleri katıldı.

“Camiler ve din görevlileri toplumun temelinde ve merkezinde bulunmaktadır”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çetin, "İlçe Müftümüz Nihat Sevil ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile ilçemizdeki din görevlileri ve cami dernek başkanları ile bir araya geldik. Camiler ve din görevlileri toplumun temelinde ve merkezinde bulunmaktadır. Camiler, toplumumuzun kalbinde yer alan kutsal mekânların başında gelir. Camilerimiz, birliğin sembolü olan yegane mekandır. Kendilerini milletimizin dini ve manevi hayatına hizmete adayan din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı ayrı ayrı kutluyorum. Bugünkü kahvaltı programımıza teşrif eden din görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.