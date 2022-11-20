Pursaklar'da E-Spor Turnuvası'nda final coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen CS:GO E-Spor Turnuvası’ndaki kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu.

Pursaklar Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası arenada popülaritesi hızla yayılan e-spor alanında ikincisini düzenlediği turnuvada 32 takım kıyasıya mücadele etti. Online elemelerin ardından finale kalan HBVEST, GUEST WHİTE, HUNTEROFTARGETS takımlarının mücadelelerini yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’ndeki final karşılaşmasını izleyen gençlerle birlikte son anlara kadar mücadeleleri heyecanla izledi.

‘‘E-Spor Turnuvamızın final maçını büyük bir coşkuyla tamamladık’’

Sporun her dalında olduğu gibi e-spor alanında da yetenekli oyuncuları yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çetin, ‘‘E-Spor Turnuvamızın final maçını büyük bir coşkuyla tamamladık. Her alanda rekabet eden gençler yetiştirmeyi hedeflerken, online oyun dünyasında da rekabetçi olabilecek gençler yetiştirmek için e-spor yarışmaları düzenliyoruz. Bu çerçevede ikincisini düzenlediğimiz ve zorlu elemelerden bileklerinin hakkı ile mücadele edip CS:GO E-Spor Turnuvası’nda dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Başarılı olan takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvamıza yoğun katılım gösteren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

Dereceye giren gençlere ödüllerini takdim eden Çetin, salonu dolduran gençlere yapılan çekiliş sonucunda çeşitli hediyeler verdi.