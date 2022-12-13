Pursaklar'da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Aralık ayında kültür ve sanatla dolu dolu birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerindeki kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Aralık ayında gençlik buluşmasından kültür gezilerine, halk oyunlarından anma programlarına, seminerlerden sergilere birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koydukları ürünleri halkın beğenisine sundu.

Bu doğrultuda Pursaklar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen sergide kadınların iki boyutlu yüzeye üç boyutlu görsel etki kazandırmak için nesnenin görünümünün belirli teknikler kullanarak kaleme aldıkları çizimler, alana gelen vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

‘‘Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünleri hazırladığı sergi görülmeye değer’’

Pursaklar halkının özel etkinlikleri içinde barındıran, sanatla ve kültürle dolu dolu bir Aralık ayı geçirdiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Aldıkları kursların sonucunda kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünleri ile hazırladığı sergi görülmeye değer. Kadınların başarılı işler ortaya koymaları da bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum" dedi.