Pursaklar'da eskiyen parklar sıfırdan yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, çocukların modern parklarda keyif dolu vakit geçirebilmeleri için eskiyen parkları yenilemeye devam ediyor.

Her geçen gün modern ve estetik parkların sayısını artıran Pursaklar Belediyesi, bir taraftan da eskiyen ve kullanıma uygun olmaya parkları sıfırdan yenilemeye devam ediyor. Her geçen gün Pursaklar’ı görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmek için devam eden faaliyetleri yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hem çocuklar hem de yetişkinlerin büyük keyif alacağı Bayram Koçak Parkı’nda yenileme çalışmalarını takip etti.

‘‘Yenileme çalışmalarına başladığımız Bayram Koçak Parkımız çok güzel olacak’’

Başkan Çetin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin çehresini pozitif yönde değiştiriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın huzurla, keyifle vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alan sayımızı artırdık. Mevcut parklarımızı da yeniden ele alarak modern ve estetik hale getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yenileme çalışmalarına başladığımız Bayram Koçak Parkımız çok güzel olacak. Yeni oyun grupları, yeni spor alanları ve yeni dinlenme alanlarını güneşli günler için hazır hale getireceğiz” dedi.