Pursaklar'da Gaziler Günü buluşması gerçekleşti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Pursaklar Temsilciliğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Dün olduğu gibi bugünde her zaman şehit aileleri ve gazilerle sürekli iletişim halinde olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliği’nde düzenlenen Gaziler Günü programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Tügşav Pursaklar temsilciliği çok farklı ve çok samimi bir programa ev sahipliği yaptı. Kahraman gazilerimiz ve şehit ailelerimizi her fırsatta bir araya getirerek, kardeşlik hukukunu canlı tutan Gazi Mehmet Eğin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Dün olduğu, gibi bugünde, yarından şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatan toprağı için şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

Gaziler Gününe özel çiğ köfte ve sazlı sözlü şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen programda şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile yakından ilgilenen Çetin, gazilerle tek tek sohbet etti.