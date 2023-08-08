Pursaklar'da gençlerin ilk tercihi Millet Kıraathaneleri

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından haya geçirilen Millet Kıraathaneleri, gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Pursaklar Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan önemli projelerin başında gelen 7 Millet Kıraathanesini hizmete kazandırdı. Ders çalışmak ve kitap okumak için Saray Millet Kıraathanesine gelen vatandaşların molalarda kıraathanenin bahçesinde huzur dolu vakit geçirebilmeleri için çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Devam eden çalışmaları yerinden takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, çevre düzenleme çalışmalarında yapılan her bir işlemi titizlikle takip ederken ekiplerden gelinen son nokta hakkında detaylı bilgiler aldı.

‘‘Millet Kıraathanemizin içi gibi dışı da gençlerimizin buluşma noktalarının başında gelecek’’

Millet Kıraathanesinin içi gibi dışının da cezbedici olacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Saray Millet Kıraathanemizin bahçesini de kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yaz tatilinden dönen, iyice dinlenen öğrencilerimiz burayı çok beğenecekler. Ağaçların altında, kuş sesleri ile kitap okuyup, ders çalışacaklar. Millet Kıraathanemizin içi gibi dışı da gençlerimizin buluşma noktalarının başında gelecek. Büyüğünden küçüğüne, her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak projeler yapmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.