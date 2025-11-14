Pursaklar'da Gençlik Kampı'na katılan yeni kafile yola çıktı

Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Kampı’na katılan 15-20 yaş arası genç kızlardan oluşan yeni bir kafile Mersin’e gitti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15-20 yaş arası genç kızları Mersin’in Silifke ilçesindeki Maliye Kampı’na uğurladı. Pursaklar Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde gençlerle sohbet eden Çetin, onlara verimli, keyifli ve bol aktiviteli bir kamp diledi. Gençlik Kampı’nın yeni deneyimler kazanacakları bir yer olduğunu belirten Başkan Çetin, ‘‘Bugün kızlarımızı böyle anlamlı bir programa uğurlarken hem gururluyuz hem de heyecanlıyız. Onların gözlerindeki merak, öğrenme isteği ve enerjisi bize her zaman umut veriyor. Bu gençlik kampı sadece bir gezi değil; aynı zamanda yeni deneyimler kazanacakları ve yepyeni arkadaşlıklar edinecekleri bir yer. Biz istiyoruz ki kızlarımız kendilerini her alanda güçlü hissetsin, toplum içinde yerlerini en iyi şekilde alsın, hayallerini cesaretle kurup kararlılıkla peşinden gitsinler. Kızlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah dolu dolu bir kamp geçirir, güzel anılarla ve güçlenmiş bir motivasyonla ilçemize dönerler. Belediye olarak onların daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.