Pursaklar'da Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu miniklerle buluşturuldu

Çocuklara yönelik dolu dolu etkinliklerle, unutulmaz bir yaz tatili için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu miniklerle buluşturdu.

Eğitimden kültüre, müzikten resme, spordan el sanatlarına birçok farklı alanda çocuklara eğitim veren Pursaklar Belediyesi, yaz tatilinde miniklere yönelik birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

Yaz tatilinin başlaması ile etkinliklere tiyatro gösterileriyle start veren Pursaklar Belediyesi, Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu ile bir kez daha çocukların karşısına çıktı.

"Bizi takip etmeyi unutmayın"

Çocuklar için düzenlenen tiyatro oyununa giden ve programa gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, “Yaz tatilinin başlaması ile çocuklarımızın sosyalleşmesi ve daha kaliteli günler geçirmeleri için tiyatro gösterileri ile etkinliklerimize hızlı bir başlangıç yaptık. Çocuklarımızın evlerde telefon ve tabletlere bağımlı kalmasının önüne geçmek adına ailelerimizden evlatlarını etkinliklerimize getirmelerini istirham ediyorum. Önümüzdeki günlerde onların daha çok mutlu olacağı organizasyonlara imza atacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın” dedi.

Etkinliklerle dolu bir yaz ayı planlaması yapan Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Çocuk Şenliği, Sihirli Kum Atölyesi, Botanik Etkinliği, Minik Çiftçiler Etkinlikleri, Renkler Ülkesi, Çocuk Gösterisi, Çocuk Sineması ile 4-12 yaş aralığındaki çocukların karşısına çıkacak.