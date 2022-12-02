Pursaklar'da Hanım Evleri'ne yoğun ilgi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hanım Evleri’ne büyük ilgi olduğunu belirterek, "Kadınların başarılı işler ortaya koymaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri’nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Hayme Ana Hanım Evi’ni ziyaret eden Başkan Çetin, kursiyerlerin el becerilerini ortaya koyduğu ürünleri tek tek inceleyerek, kadınlara eğitimlerinde kolaylıklar diledi. Kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları incelediklerini belirten Çetin, ‘‘Hanım Evlerimize yoğun bir ilgi var. Hanım kardeşlerimiz açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Kursiyerlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve meslek sahibi olabilmeleri için hocalarımız eğitimleri en iyi şekilde veriyorlar. Kadınların başarılı işler ortaya koymaları da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum, hepsine başarılar diliyorum" dedi.