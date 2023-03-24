Pursaklar'da hanımlar mukabele programında bir araya geldi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Evleri’nde Ramazan ayı boyunca devam edecek olan mukabele heyecanı başladı.

Ramazan ayı ile başlayan mukabele sünnetini ihya etmek isteyen hanımlar, bu ayın feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmek için Hüma Sultan Hanım Evi, Hayme Ana Hanım Evi, Ayşe Hatun Hanım Evi ve Saray Hanım Evi’nde bir araya geldi. Pursaklar Belediyesinin hanımların Kur’an-ı Kerim okuyarak, bu özel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşanması ve yaşatılması amacıyla düzenlediği mukabele programları, hanımlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.