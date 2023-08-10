Pursaklar'da hasat vakti

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla kendi tarım arazilerine ektiği yerli tohumdan ürettiği buğday ve nohutların hasadını gerçekleştirdi.

Ata tohumundan biber, domates, salatalık gibi birçok meyve ve sebzenin üretimini teşvik etmek için ilçe sakinlerine ve çiftçilere desteğini sürdüren Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, tarım arazilerine ektiği buğday ve nohudun hasadını gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait boş arazilere yerli tohumların ekimi talimatı veren, bu adımlarla tarıma teşvik ve destek olan Başkan Çetin, yerli tohumlardan ürettikleri, nohut ve buğdayın hasat anını büyük bir dikkatle takip etti.

‘‘Her yıl olduğu gibi aşevimizde, sıcak yemeğe dönüşecek ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaşacak’’

Her sene olduğu gibi bu yılda hasat işlemlerine başladıklarını belirten Çetin, ‘‘Bu senede hasadımızı kaldırdık. Her yıl olduğu gibi Aşevimizde, sıcak yemeğe dönüşecek ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaşacak. İlerleyen zamanlarda ilçe genelinde ata ve yerli tohumlara olan rağbetin giderek artacağına gönülden inanıyor, tarımsal alandaki çalışmalarımızın çiftçilerimizle birlikte daha da büyüterek devam ettireceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Belediye ekipler tarafından, ekinlerin hasat edilmesinin ardından arta kalan samanlar balya haline getirilerek Endemik Vadi’de bulunan keçilere, buğdayların bir kısmı ise Evcil Hayvanlar Parkı’nda bulunan kanatlı hayvanlara yem olarak veriliyor.