Pursaklar'da kadınlar 'Türk kahvesi' eğitimi aldı

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evi kursiyerlerine yönelik Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahve demleme usullerinin öğretildiği atölye etkinliği gerçekleştirdi.

Kadınların yeni beceriler öğrenebilmeleri için onlarca farklı kurs düzenleyen Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, kursiyerlere Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahve demleme teknikleri eğitimi verdi. Endemik Vadi’de eğitmenlerce kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen eğitime Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türk kahvesinin kendine özgü pişirme yöntemi, köpüğü, kokusu, hazırlama şeklini ve sunum tekniklerini dikkatlice takip etti.

‘‘Dünya kahveleri ve Türk kahvelerini denedik’’

Türk kahvesinin Türk kültürü için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çetin, ‘‘Bir fincan kahve, kız isteme olsun, günün yorgunluğunu üzerinden atmak için olsun birçok önemli anımıza yakından tanıklık eder. Bu nedenlerden ötürü bizler de Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Pursaklar Kaymakamımız Esengül Korkmaz Çiçekli hanımefendi ile Endemik Vadimizde kahve demleme teknikleri atölyesine katıldık. Dünya kahveleri ve Türk kahvelerini denedik’’ dedi.

Atölye etkinliklerinin ardından Çetin, derste demlenen dünya kahveleri ve Türk kahvelerinin kursiyerlerle birlikte tadına bakarak, bol bol sohbet etti.