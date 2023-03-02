Pursaklar'da kadınlar depremzedeler için kıyafet örüyor

Pursaklar Belediyesine bağlı Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerler, deprem bölgelerinden ilçeye gelen afetzedeler için kıyafet örüyor.

Asrın Felaketi olarak kayıtlara geçen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Pursaklar Belediyesi koordinasyonu ile büyük bir duyarlılık örneği gösteren vatandaşlar, ilçedeki depremzedeler için mesai harcamaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerinin ayağa kalkması için bütün imkânlarını seferber eden Pursaklar Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısı ile karşılarken, Hanım Evlerindeki eğitmenler ve kursiyerler ise afetzedeler için kıyafetler örüyor.

Depremzedeler için devam eden hummalı çalışmaları yerinde görmek üzere Altınova Hanım Evini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, büyük emek ve özveriyle atkı, bere, kazak, eldiven, yelek, çorap, peluş oyuncak ve toka ören kursiyerlere kolaylıklar diledi.

‘‘Emeklerine sağlık’’

Depremzedelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Altınova Hanım Evimizin kalbi güzel kursiyerleri, ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimiz için kıyafet üretmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımız için tek vücut olup var güçleri ile çalışan kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" dedi.