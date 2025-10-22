Pursaklar'da kadınlara yönelik farkındalık ve aile okulu eğitimleri

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri’nde kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimleri ve aile okulu etkinlikleri başladı.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu desteklemeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan Hanım Evi’nde başlattığı farkındalık ve aile okulu etkinlikleriyle kadınların kişisel gelişimlerine ve aile içi huzura katkı sağlamayı amaçladığı eğitim seminerlerine başladı. Eğitimciler ve alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlerde motivasyon, nefesle yenilen, beslenme, aile içi iletişim, stres yönetimi, çocuk gelişimi, empati, toplumsal farkındalık ve kişisel motivasyon gibi konular ele alınıyor.

"Kadınlarımızın farkındalığını artırarak, daha sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz"

Kadınların bilinçlenmesinin güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım Evlerimiz, sadece el becerilerinin öğrenildiği kurs merkezleri değil, aynı zamanda kadınlarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik yönden güçlendiği yaşam alanlarıdır. Ailede huzurun ve mutluluğun temeli bilinçli annelerden geçiyor. Bu eğitimlerle kadınlarımızın farkındalığını artırarak, daha sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda yanında olmaya, onların gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kursiyerler, eğitimlerin hem bilgilendirici hem de motive edici olduğunu belirterek, Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti. Farkındalık eğitimleri ve aile okulu etkinlikleri, 20 Ekim-13 Ocak tarihleri arasında her hafta pazartesi ve salı günleri 09.30-11.50 ve 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.