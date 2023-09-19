Pursaklar'da kapalı pazar alanı inşaatı devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için bütün teknik detayların düşünüldüğü yeni modern kapalı çarşamba pazar alanı için çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Mahallesi Yavuz Bulvarı üzerindeki mevcut pazar alanının ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle Pursaklar Belediyesi, modern kapalı pazar yerleri ile pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması ve vatandaşların temiz, hijyenik, sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için kapalı çarşamba pazar alanı yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Fatih Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yapım çalışmalarının sürdüğü alanı sık sık ziyaret ederek, gelinen son nokta hakkında bilgi alan Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, çarşamba pazar alanında incelemelerde bulundu.

“İnşaatımız hızla yükseliyor”

Yeni modern kapalı pazar alanını en kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Çetin, ‘‘Mevcut çarşamba pazar alanı hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayamadığından yeni yerine taşımak adına yapım çalışmalarına devam ettiğimiz çarşamba pazar alanı inşaatımız hızla yükseliyor. Yeni kapalı pazar yerinin hizmete girmesiyle ilçe halkımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapması sağlanacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için büyük bir gayretle çalışan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum’’ dedi.