Pursaklar'da Kapalı Spor Kompleksinde son rötuşlar

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Kapalı Spor Kompleksi yapımında sona geldi.

Gençler başta olmak üzere spora ilgi duyan tüm vatandaşları yeni spor alanları ile buluşturmak için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, 2 farklı Kapalı Spor Salonu ve Okçuluk Spor Tesisindeki çalışmalarına devam ederken, Saray Mahallesinde yeni Kapalı Spor Kompleksi yapım çalışmalarında sona geldi.

‘‘Birçok branşta hizmet verecek bu muhteşem kapalı spor salonu geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek’’

5 yeni spor salonundaki çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Saray Cumhuriyet mahallesinde inşa ettiğimiz kapalı spor salonunda sona yaklaştık. Birçok branşta hizmet verecek bu muhteşem kapalı spor salonu geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek. Arkadaşlarımız yapım çalışmalarına hızla devam ediyor, yakın bir zamanda hizmete açacağız. Diğer spor salonlarımızı tamamladıktan sonra farklı spor dallarını ilçemize kazandırarak, şehrimize yeni bir soluk kazandırmış olacağız” dedi.

Son düzenlemelerin yapıldığı Spor Kompleksi alanında Başkan Ertuğrul Çetin, salondaki tüm detayları detaylıca ve titizlikle inceleyerek, gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.