Pursaklar'da Karadeniz rüzgarı esti

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinde ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar’ın Karadeniz şarkılarıyla vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşlara müzik dolu günler yaşatmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi önünde gerçekleştirilen konserde Ekin Uzunlar, muhteşem sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla alanı tıka basa dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını kemençesi eşliğinde seslendiren Uzunlar’a hayranları da eşlik etti.

“Ekin Uzunlar’ın sahne performansı ile biraraya gelen hemşehrilerimizin uyumu muhteşemdi’’

Pursaklar’da vatandaşların Ekin Uzunlar konseri ile unutulmaz bir yaz akşamını daha geride bıraktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ekin Uzunlar’ın sahne performansı ile bir araya gelen hemşerilerimizin uyumu muhteşemdi. Göstermiş olduğu üstün performansla ilçemizi coşturan Ekin Uzunlar’a ve yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, ilçemizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.